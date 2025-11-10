DAX23.973 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.317 +1,4%Bitcoin90.991 +0,3%Euro1,1550 -0,1%Öl63,47 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Aktien New York: Gewinne dank Signalen für Shutdown-Ende

10.11.25 15:55 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen knüpfen die Kurse am Montag mit einer Erholung an die späte Kursstabilisierung vom Freitag an. Wie schon zuvor in Asien und Europa hellten Anzeichen für eine mögliche Beendigung des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte die Stimmung auf. Der Senat votierte mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 47.266 Punkte zu. Er erholte sich damit weiter vom tiefsten Stand seit Ende Oktober, den er am vergangenen Freitag bei knapp unter 46.500 Zählern erreicht hatte. Nachdem die Technologiewerte zuletzt besonders stark gelitten hatten, erholte sich deren Kursbarometer NASDAQ 100 am Montag um 1,9 Prozent auf 25.531 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,2 Prozent auf 6.811 Punkte.

Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA machten Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt, um den längsten Shutdown in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu überwinden. Bei einer Lösung bekämen die Anleger auch wieder Zugang zu Regierungsdaten, die Aufschluss über den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft geben, und könnten die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed besser abschätzen./tih/he