Aktien New York: Gewinne dank Signalen für Shutdown-Ende

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen knüpfen die Kurse am Montag mit einer Erholung an die späte Kursstabilisierung vom Freitag an. Wie schon zuvor in Asien und Europa hellten Anzeichen für eine mögliche Beendigung des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte die Stimmung auf. Der Senat votierte mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten.

Nachdem die Technologiewerte zuletzt besonders stark gelitten hatten, legte deren Kursbarometer NASDAQ 100 zwei Stunden vor Handelsschluss um 2 Prozent auf 25.556 Punkte zu. Während der marktbreite S&P 500 1,4 Prozent auf 6822 Punkte gewann, stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,7 Prozent höher auf 47.312 Punkte. Er erholte sich damit weiter vom tiefsten Stand seit Oktober, den er am vergangenen Freitag bei knapp unter 46.500 Zählern erreicht hatte.

Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA machten Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt, um den längsten Shutdown in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu überwinden. Analyst Tobias Basse von der NordLB glaubt, dass das US-Wirtschaftswachstum in gewissem Umfang von dem Regierungsstillstand gebremst wurde. Bei einer Lösung könnten bald Wirtschaftsdaten nachgeholt werden, die Aufschluss über den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft geben.

Unter den größten Tech-Werten wurde die Erholung von NVIDIA mit einem Anstieg um fast fünf Prozent angeführt. Zu dem Chipkonzern gab die US-Bank Citigroup am Montag die Empfehlung ab, den zuletzt abgesackten Kurs vor den am 19. November erwarteten Quartalszahlen zum Kauf zu nutzen. In seiner kurzfristigen Handelsidee geht Analyst Atif Malik davon aus, dass die Erwartungen übertroffen und die Ziele einmal mehr höher gesteckt werden.

Nach dem Absturz einer Frachtmaschine des US-Paketdienstes UPS (United Parcel Service) hat die US-Luftsicherheitsbehörde ein Flugverbot für Großraumjets der Serie McDonnell Douglas MD-11 ausgesprochen. Weil diese Jets häufig als Frachter eingesetzt werden, litten neben UPS mit minus 3,5 Prozent auch die Titel des Logistikers FedEx mit Kurseinbußen von 2,5 Prozent.

Beim Pharmariesen Pfizer kam es verhalten an, dass der Bieterkampf um das Abnehmmittel-Startup Metsera gewonnen wurde. Nach freundlichem Start verloren die Pfizer-Aktien 0,4 Prozent, während die zuletzt rekordhungrigen Metsera-Titel um fast 15 Prozent absackten. Metsera entschied sich auch wegen befürchteter Bedenken der US-Kartellwächter gegen eine Offerte von Novo Nordisk.

Mit den Aktien von Eli Lilly legte ein großer Konkurrent in der Adipositas-Branche um 4,3 Prozent zu. Sie erreichten nahe der 1.000-Dollar-Marke ein Rekordhoch, was mit einer Hochstufung auf "Outperform" durch das Analysehaus Leerink Partners in Verbindung gebracht wurde.

Ein Kursfeuerwerk brannten die Titel von Cogent Biosciences ab, indem sie sich mit einem Anstieg um zuletzt 137 Prozent mehr als verdoppelten. Das Biotech-Unternehmen hatte in einer späten Studienphase mit einem experimentellen Krebsmedikament besser als erwartete Ergebnisse gemeldet. Laut dem JPMorgan-Analyst Anupam Rama waren diese "eindeutig ein Volltreffer"./tih/he