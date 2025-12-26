DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.617 ±0,0%Bitcoin74.098 +0,1%Euro1,1765 -0,2%Öl61,32 -1,5%Gold4.541 +1,4%
Aktien New York: Leichte Gewinne - S&P erneut mit Rekordhoch

26.12.25 16:00 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause etwas höher in das Geschäft gestartet. In Europa blieben die Handelsplätze hingegen wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor. 6946

Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,02 Prozent auf 48.740,72 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,11 Prozent auf 6.939,38 Punkte nach oben. Bei knapp 6946 Zählern hatte er zuvor ein Rekordhoch erreicht. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 stieg zuletzt um 0,10 Prozent auf 25.682,31 Punkte./he