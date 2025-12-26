Aktien New York Schluss: Kaum verändert - S&P zum Start erneut mit Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause nur wenig verändert geschlossen. In Europa blieben die Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor.

Der Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 48.710,97 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,03 Prozent auf 6.929,94 Punkte nach unten. Bei knapp 6946 Zählern hatte er zuvor ein Rekordhoch erreicht. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 rutschte um 0,05 Prozent auf 25.644,39 Punkte ab./he