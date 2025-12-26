DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.242 +0,3%Euro1,1772 -0,1%Öl60,73 -2,5%Gold4.533 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
S&P 500: Was steckt hinter dem optimistischen Ziel der Deutschen Bank für das Jahr 2026? S&P 500: Was steckt hinter dem optimistischen Ziel der Deutschen Bank für das Jahr 2026?
NVIDIA & Co.: Diese 10 Aktien empfiehlt Wedbush zum Jahresende 2025 NVIDIA & Co.: Diese 10 Aktien empfiehlt Wedbush zum Jahresende 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Schluss: Kaum verändert - S&P zum Start erneut mit Rekordhoch

26.12.25 22:13 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause nur wenig verändert geschlossen. In Europa blieben die Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor.

Wer­bung

Der Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 48.710,97 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,03 Prozent auf 6.929,94 Punkte nach unten. Bei knapp 6946 Zählern hatte er zuvor ein Rekordhoch erreicht. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 rutschte um 0,05 Prozent auf 25.644,39 Punkte ab./he