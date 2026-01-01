DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -6,0%Nas23.685 -0,7%Bitcoin70.403 -5,5%Euro1,1968 +0,1%Öl70,86 +3,1%Gold5.380 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F ASML NV A1J4U4 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- Dow schließt in Grün - Techwerte schwächer -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Wells Fargo warnt: Speicherchip-Mangel könnte Autohersteller hart treffen Wells Fargo warnt: Speicherchip-Mangel könnte Autohersteller hart treffen
Apple-Aktie unter Druck: Warum der Tech-Riese die Kontrolle über die Lieferkette verliert Apple-Aktie unter Druck: Warum der Tech-Riese die Kontrolle über die Lieferkette verliert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Schluss: Microsoft belastet Nasdaq - Wogen lassen aber nach

29.01.26 22:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.071,6 PKT 56,0 PKT 0,11%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.685,1 PKT -172,3 PKT -0,72%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Inmitten einer Flut von Geschäftszahlen hat der Softwarekonzern Microsoft am Donnerstag das Geschehen an den US-Börsen negativ beeinflusst. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich zwar robust, doch an der Nasdaq-Börse war der Handel geprägt von neuen Bedenken rund um das Thema KI-Investitionen. Zeitweise sorgte es auch für Unsicherheit, dass die USA dem Iran mit einem Präventivschlag drohten.

Wer­bung

Neben den Zahlen der Tech-Riesen Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Tesla fiel Microsoft mit einem Kursrutsch von letztlich zehn Prozent auf. Die Unruhe war zeitweise immens, der NASDAQ 100 hatte in der Spitze mehr als zwei Prozent eingebüßt. Bei einem Schlussstand von 25.884,30 Punkten verringerte sich Abschlag aber noch auf 0,53 Prozent. Seine Annäherung an das Rekordhoch bekam damit einen Dämpfer.

Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial konnte sich dem schwachen Umfeld mit seinem Schlusskurs von 49.071,56 Punkten entziehen. Erst im späten Handel hatte er es noch mit 0,11 Prozent ins Plus geschafft. Der marktbreite S&P 500 orientierte sich mit einem Abschlag von 0,13 Prozent auf 6.969,01 Zähler noch etwas mehr an der Nasdaq./tih/he

Mehr zum Thema Dow Jones 30 Industrial

23:40Microsoft plunges, Meta rallies as investors demand AI payoffs
23:22Apple sales, profit beat Wall Street estimates amid ‘staggering’ iPhone demand
23:21Stock Market Today, Jan. 29: Microsoft Slides and Meta Surges
23:16Apple reports best-ever iPhone sales as Mac dips
23:16Erfolg des iPhone 17 treibt Apple zu Rekordquartal
23:12SAP, Tesla, Microsoft schwächeln: Wall Street sorgt sich um mögliche KI-Blase
23:08Stock Market Today, Jan. 29: Microsoft Falls After Azure Growth Slows and AI Spending Raises Investor Concerns
23:07Erfolg des iPhone 17 treibt Apple zu Rekordquartal
mehr