Aktien New York: Uneinheitlicher November-Start - KI-Fantasie treibt Tech-Werte
03.11.25 16:27 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind ohne klare Richtung in den Monat November gestartet. Während der Dow Jones an der Wall Street nachgab, setzten die Technologiewerte an der Nasdaq - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort.
Der Dow Jones Industrial fiel am Montag im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 47.363 Punkte. Der S&P 500 stieg hingegen um 0,1 Prozent auf 6.847 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es zuletzt um 0,6 Prozent auf 26.005 Punkte nach oben. Damit ist der technologielastige Index nur noch wenig von seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei 26.182 Punkten entfernt./edh/