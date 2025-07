Aktien Schweiz schütteln neue US-Zolldrohungen ab

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag freundlich geschlossen und ist dabei den europäischen Börsen anders als am Vortag enteilt. Nach Rekordhochs beim deutschen DAX und dem britischen FTSE-100 setzten dort Gewinnmitnahmen ein, während sich die positive Stimmung in der Schweiz hielt. Dass US-Präsident Donald Trump im Zollrundumschlag nun Brasilien mit einem Satz von 50 Prozent ins Visier genommen hat, ließ einige Akteure aufschrecken. Denn das südamerikanische Land kündigte umgehend Vergeltungsmaßnahmen an. Dies half den defensiven Schwergewichten Roche (+1,2%) und Novartis (+1,7%) und stützte somit auch den Gesamtmarkt. Zur künftigen Zollhöhe für eidgenössische US-Exporte gab es indes nichts Neues.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 12.132 Punkte. Unter den 21 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Der SMI umfasst bis zur nächsten Indexüberprüfung im September 21 statt 20 Aktien, nachdem Holcim sein Nordamerikageschäft unter dem Namen Amrize abgespalten hat. Umgesetzt wurden 20,62 (zuvor: 19,76) Millionen Aktien. Chinas wirtschaftliche Fundamentaldaten könnten sich im zweiten Halbjahr sichtbar verschlechtern, urteilten die Analysten von Nomura. Peking werde sehr wahrscheinlich irgendwann eilig eine neue Runde unterstützender Maßnahmen einleiten, so die Experten weiter. Die Hoffnung auf neue Wirtschaftsstimuli in China stützte die Kurse der Luxusgütertitel Richemont (+0,9%) und Swatch (+3,1%). Bei Nestle (-0,2%) gab es Berichte über Durchsuchungen in Frankreich im Zusammenhang mit Mineralwasserprodukten.

Der Schokoladenanbieter Barry Callebaut hat in den ersten neun Monaten seines laufenden Geschäftsjahres 2024/25 mehr umgesetzt, obwohl der Konzern deutlich weniger Schokolade verkauft hat. Für das Gesamtgeschäftsjahr senkte das Unternehmen erneut das Verkaufsziel, das erst im Frühjahr nach unten korrigiert worden war. Baader senkte in der Folge das Kursziel. Der Kurs stürzte um 13,4 Prozent ab. Tecan legten dagegen mit einem bestätigten Ausblick um 5 Prozent zu. Denn bei dem Laborausrüster ersetzt Verwaltungsrätin Monica Manotas den langjährigen CEO Achim von Leoprechting per 1. August. Dies nahm das Unternehmen zum Anlass, die Prognose zum ersten Halbjahr und zum Gesamtjahr zu bekräftigen.

July 10, 2025 11:43 ET (15:43 GMT)