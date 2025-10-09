DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto16,53 -4,4%Nas22.938 -0,5%Bitcoin104.182 -1,8%Euro1,1558 -0,6%Öl65,27 -1,2%Gold3.973 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Gerresheimer-Aktie sackt nach nächster Gewinnwarnung zweistellig ab: Prognose für Geschäftsjahr gesenkt Gerresheimer-Aktie sackt nach nächster Gewinnwarnung zweistellig ab: Prognose für Geschäftsjahr gesenkt
Erstkurs der Ottobock-Aktie klar über Ausgabepreis: Weltmarktführer mit starkem Börsengang Erstkurs der Ottobock-Aktie klar über Ausgabepreis: Weltmarktführer mit starkem Börsengang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX legt zu

09.10.25 18:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
4.731,8 PKT 29,2 PKT 0,62%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag höher aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 0,62 Prozent auf 4.731,83 Punkte. Seit dem Jahresauftakt liegt er damit bereits fast 30 Prozent im Plus. An den europäischen Leitbörsen ging es am Berichtstag mit den Aktienkursen mehrheitlich leicht nach unten.

Wer­bung

Im Späthandel bremste eine verhaltene Stimmung an der Wall Street auch in Europa etwas die Kurse. Im Frühhandel wurden an den US-Börsen noch neue Rekordstände markiert.

Am österreichischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene AGRANA mit einer Zahlenvorlage und die OMV mit einem Quartalszwischenbericht in den Fokus. Der teilstaatliche Energie-und Chemiekonzern OMV hat im dritten Quartal 2025 seine Öl- und Gasproduktion weitgehend stabil gehalten, während sich die Raffineriemargen deutlich verbessert haben. Basierend auf dem Zwischenbericht erwarten die Analysten der Erste Group nun die operativen Ergebnisse im dritten Quartal auf ähnlicher Basis wie im Vorquartal. Die OMV-Titel legten 0,5 Prozent zu.

Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana hat im ersten Halbjahr 2025/26 angesichts niedriger Zucker- und Ethanolpreise sowie der Schließung von zwei Zuckerfabriken einen Gewinneinbruch verzeichnet. Auch die Absatzmengen im Zucker- und Stärkesegment waren rückläufig. Der Konzerngewinn ging von 23,5 Millionen Euro in der Vorjahresperiode auf 1,1 Millionen Euro zurück, der Umsatz sank um 9,1 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Zahlen für das zweite Quartal als im Rahmen der Erwartungen, nachdem bereits vorläufige Ergebnisse präsentiert worden waren. Die Agrana-Papiere schlossen mit plus 2,5 Prozent.

Wer­bung

Im Technologiebereich gewannen AT&S (ATS (AT&S)) 1,5 Prozent. Andritz-Papiere befestigten sich um 1,8 Prozent. Mehrheitlich höher lagen die schwer gewichteten Banken. Erste Group (Erste Group Bank) schlossen mit plus 0,5 Prozent und BAWAG legten 0,8 Prozent zu. Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) verbilligten sich hingegen um 1,5 Prozent.

Zuwächse gab es bei den Aktien aus der Bauwirtschaft zu sehen. Wienerberger legten 1,9 Prozent zu. PORR gewannen 1,3 Prozent und Strabag (STRABAG SE) 2,7 Prozent.

Die Frequentis-Titel (Frequentis) zogen nach der jüngsten leichten Korrektur um 5,3 Prozent hoch. Bei dem Technologiewert summiert sich das Kursplus seit dem Jahresauftakt aktuell auf mehr als 200 Prozent./ste/sto/APA/men

Mehr zum Thema ATX

18:16Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX legt zu
17:57Pluszeichen in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen
15:57Gewinne in Wien: Pluszeichen im ATX
12:25Starker Wochentag in Wien: So bewegt sich der ATX am Mittag
12:19Österreichische Post setzt sich für Postlerinnen- und Postler-Emoji ein
11:08Elektro-Kagerer: Strabag PFS kauft österreichisches Elektrotechnik-Unternehmen
10:20Strabag übernimmt Elektro-Kagerer aus Pasching
09:28Pluszeichen in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester
mehr