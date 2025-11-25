Handel in Wien: ATX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

Kursentwicklung

Der ATX verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Am Dienstag erhöhte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich um 1,25 Prozent auf 4.948,14 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 140,943 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent stärker bei 4.887,31 Punkten in den Handel, nach 4.887,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 4.956,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4.844,19 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der ATX bei 4.666,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.759,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bewegte sich der ATX bei 3.543,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 35,31 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.957,53 Punkten. Bei 3.481,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 6,65 Prozent auf 48,90 EUR), Wienerberger (+ 4,67 Prozent auf 30,46 EUR), PORR (+ 4,50 Prozent auf 30,20 EUR), Raiffeisen (+ 3,56 Prozent auf 34,92 EUR) und UNIQA Insurance (+ 3,51 Prozent auf 14,74 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil CA Immobilien (-1,17 Prozent auf 23,58 EUR), Verbund (-0,56 Prozent auf 62,35 EUR), OMV (-0,45 Prozent auf 48,20 EUR), EVN (-0,38 Prozent auf 26,40 EUR) und DO (-0,22 Prozent auf 180,40 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 721.850 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 34,603 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

