Handel in Wien: ATX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge
Der ATX verzeichnete am Abend Kursgewinne.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag erhöhte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich um 1,25 Prozent auf 4.948,14 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 140,943 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent stärker bei 4.887,31 Punkten in den Handel, nach 4.887,18 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 4.956,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4.844,19 Punkten.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der ATX bei 4.666,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.759,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bewegte sich der ATX bei 3.543,04 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 35,31 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.957,53 Punkten. Bei 3.481,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 6,65 Prozent auf 48,90 EUR), Wienerberger (+ 4,67 Prozent auf 30,46 EUR), PORR (+ 4,50 Prozent auf 30,20 EUR), Raiffeisen (+ 3,56 Prozent auf 34,92 EUR) und UNIQA Insurance (+ 3,51 Prozent auf 14,74 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil CA Immobilien (-1,17 Prozent auf 23,58 EUR), Verbund (-0,56 Prozent auf 62,35 EUR), OMV (-0,45 Prozent auf 48,20 EUR), EVN (-0,38 Prozent auf 26,40 EUR) und DO (-0,22 Prozent auf 180,40 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 721.850 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 34,603 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf CA Immobilien
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CA Immobilien
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere CA Immobilien News
Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Wienerberger AG
Analysen zu Wienerberger AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2012
|Wienerberger neutral
|UBS AG
|12.10.2012
|Wienerberger neutral
|Exane-BNP Paribas SA
|12.09.2012
|Wienerberger neutral
|Exane-BNP Paribas SA
|23.08.2012
|Wienerberger neutral
|Citigroup Corp.
|23.08.2012
|Wienerberger neutral
|Exane-BNP Paribas SA
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.03.2012
|Wienerberger kaufen
|Die Actien-Börse
|11.11.2011
|Wienerberger buy
|UniCredit Research
|07.11.2011
|Wienerberger buy
|UniCredit Research
|01.09.2011
|Wienerberger outperform
|Credit Suisse Group
|17.08.2011
|Wienerberger buy
|UniCredit Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2012
|Wienerberger neutral
|UBS AG
|12.10.2012
|Wienerberger neutral
|Exane-BNP Paribas SA
|12.09.2012
|Wienerberger neutral
|Exane-BNP Paribas SA
|23.08.2012
|Wienerberger neutral
|Citigroup Corp.
|23.08.2012
|Wienerberger neutral
|Exane-BNP Paribas SA
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.03.2010
|Wienerberger Gewinne mitnehmen
|Erste Bank AG
|13.11.2008
|Wienerberger meiden
|Frankfurter Tagesdienst
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wienerberger AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen