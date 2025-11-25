DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 -5,3%Nas22.889 +0,1%Bitcoin75.349 -1,6%Euro1,1562 +0,3%Öl62,08 -2,0%Gold4.147 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Warum der Euro z um Dollar zulegt Warum der Euro z um Dollar zulegt
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Handel in Wien: ATX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

25.11.25 17:57 Uhr
Handel in Wien: ATX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge | finanzen.net

Der ATX verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CA Immobilien
23,62 EUR 0,36 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,80 EUR 0,20 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
180,60 EUR -1,60 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
89,75 EUR -0,45 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
26,20 EUR -0,10 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
48,08 EUR -0,10 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
29,70 EUR 0,05 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
30,30 EUR 1,65 EUR 5,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
35,06 EUR 0,76 EUR 2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
14,24 EUR -0,10 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
62,15 EUR -0,45 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
47,35 EUR 1,60 EUR 3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
29,76 EUR 0,94 EUR 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
4.948,1 PKT 61,0 PKT 1,25%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag erhöhte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich um 1,25 Prozent auf 4.948,14 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 140,943 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,003 Prozent stärker bei 4.887,31 Punkten in den Handel, nach 4.887,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 4.956,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4.844,19 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, notierte der ATX bei 4.666,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.759,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, bewegte sich der ATX bei 3.543,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 35,31 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.957,53 Punkten. Bei 3.481,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 6,65 Prozent auf 48,90 EUR), Wienerberger (+ 4,67 Prozent auf 30,46 EUR), PORR (+ 4,50 Prozent auf 30,20 EUR), Raiffeisen (+ 3,56 Prozent auf 34,92 EUR) und UNIQA Insurance (+ 3,51 Prozent auf 14,74 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil CA Immobilien (-1,17 Prozent auf 23,58 EUR), Verbund (-0,56 Prozent auf 62,35 EUR), OMV (-0,45 Prozent auf 48,20 EUR), EVN (-0,38 Prozent auf 26,40 EUR) und DO (-0,22 Prozent auf 180,40 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 721.850 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 34,603 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf CA Immobilien

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CA Immobilien

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wienerberger AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wienerberger AG

DatumRatingAnalyst
22.11.2012Wienerberger neutralUBS AG
12.10.2012Wienerberger neutralExane-BNP Paribas SA
12.09.2012Wienerberger neutralExane-BNP Paribas SA
23.08.2012Wienerberger neutralCitigroup Corp.
23.08.2012Wienerberger neutralExane-BNP Paribas SA
DatumRatingAnalyst
05.03.2012Wienerberger kaufenDie Actien-Börse
11.11.2011Wienerberger buyUniCredit Research
07.11.2011Wienerberger buyUniCredit Research
01.09.2011Wienerberger outperformCredit Suisse Group
17.08.2011Wienerberger buyUniCredit Research
DatumRatingAnalyst
22.11.2012Wienerberger neutralUBS AG
12.10.2012Wienerberger neutralExane-BNP Paribas SA
12.09.2012Wienerberger neutralExane-BNP Paribas SA
23.08.2012Wienerberger neutralCitigroup Corp.
23.08.2012Wienerberger neutralExane-BNP Paribas SA
DatumRatingAnalyst
26.03.2010Wienerberger Gewinne mitnehmenErste Bank AG
13.11.2008Wienerberger meidenFrankfurter Tagesdienst

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wienerberger AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen