Rheinmetall Aktie News: DAX-Wert Rheinmetall-Aktie am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 515,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 515,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 514,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 519,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.041 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 230,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 55,34 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,69 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 5,70 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 609,63 EUR.

Rheinmetall gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,50 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagmittag leichter