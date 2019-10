NEL-Partner Hexagon Composites: Warum Anleger die Norweger auf dem Schirm haben sollten

• Hexagon Composites zeigt volatile Kursentwicklung• Schwache Zahlen aber gute Aussichten• Kann der Wasserstoffspezialist zu NEL und PowerCell aufschließen?

NEL, der wohl bekannteste Vertreter unter den Wasserstoffkonzernen, hat seinen Kurs an der norwegischen Börse innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Doch neben dem Marktführer gibt es noch andere Branchenvertreter, die für Anleger einen Blick wert sein dürften, auch wenn sie in Sachen Aktienkursentwicklung noch Nachholbedarf haben. Einer davon ist Hexagon Composites.

Hexagon Composites-Aktie: An der Börse sehr volatil

Im bisherigen Jahresverlauf ging es für den Hochdruckbehälter-Hersteller an der Börse in Oslo um 15,5 Prozent nach oben. Dabei zeigte sich die Hexagon-Aktie mit starken Schwankungen. Im August waren es überraschend schwache Quartalszahlen, die die Anleger schockten. Bei Erlösen von 882 Millionen Norwegischen Kronen - dank einer Übernahme war das ein Umsatzplus von 144 Prozent - blieben unter dem Strich nur rote Zahlen. Der Verlust belief sich im zweiten Geschäftsquartal auf 27,3 Millionen Norwegische Kronen. Für die Aktie ging es daraufhin massiv abwärts, zweistellig brach der Anteilsschein am Tag nach der Bilanzvorlage ein.

Im September legte die Aktie dann einen Kurssprung aufs Parkett, nachdem der Konzern in Kalifornien die Zulassung für Ultra-Hochdruck-Wasserstoff-Bodenspeichertanks erhalten hatte. Die so genannte "CalOSHA-Zulassung" ermöglicht es Hexagon Composites, Verbunddrucktanks mit einem Druck von 1.034 bar zum Einsatz zu bringen - entsprechende Tanks sind bereits in Europa und in Kanada im Einsatz.

Die kalifornischen Behörden haben eine Betriebszeit von 20 Jahren durchgewunken - mit einer Requalifikationsprüfung im 15. Jahr. Damit kann Hexagon Composites seine Tanks mit minimalen Betriebskosten über eine lange Dauer nutzen. Anleger feierten die Neuigkeit und schoben die Aktie zweistellig ins Plus.

Trotz der zwischenzeitlich deutlichen Kursauschläge ist die Langfristbilanz von Hexagon Composites an der Börse aber eher ernüchternd: In den letzten fünf Jahren steht ein mageres Kursplus von rund vier Prozent zu Buche.

Experten sehen starkes Potenzial

Doch ungeachtet der eher enttäuschenden Aktienkursentwicklung sind die Norweger in einem Segment aktiv, das als zukunftsträchtig gilt. Noch gehört das Wasserstoff-Segment zu den unterrepräsentierten im Konzern, dabei sehen Experten einen potenziellen Milliardenmarkt, an dem Hexagon massiv partizipieren könnte. Denn nicht nur im Bereich Brennstofffahrzeuge und Mobilitätslösungen wird der Bedarf immer größer, auch aus der Industrie kommt verstärkte Nachfrage nach Lösungen für Wasserstoff-Hochdruckbehälter. Das haben auch Großunternehmen wie Air Liquide erkannt, die ihrerseits die Hexagon-Technologie im Einsatz haben.

Bereits jetzt gehört Hexagon neben NEL und PowerCell zu den größten europäischen Anbietern im Bereich Wasserstoff und hat sich eine starke Marktposition erkämpft. Mit beiden Unternehmen hat Hexagon das Joint Venture HYON an den Start gebracht, an dem die drei Partner zu gleichen Teilen beteiligt sind. Jeder der drei Beteiligten verfügt dabei über eine spezielle Expertise: NEL entwickelt Lösungen für die Herstellung und die Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, PowerCell ist als Brennstoffzellen-Hersteller aktiv und Hexagon bringt Kenntnisse in der Wasserstoffspeicherung in das Gemeinschaftsunternehmen ein.

In Sachen Wachstum kann Hexagon die beiden Partner schlagen, bei der Kursentwicklung am Aktienmarkt haben NEL und PowerCell noch die Nase vorn.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com