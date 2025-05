NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Nachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 0,211 EUR.

Die NEL ASA-Aktie wies um 16:04 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 0,211 EUR abwärts. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,208 EUR ab. Bei 0,217 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.057.024 NEL ASA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,803 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 73,746 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,166 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 21,205 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,21 NOK.

NEL ASA ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 NOK in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 155,34 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 59,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 387,20 Mio. NOK umsetzen können.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 16.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 22.07.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK je NEL ASA-Aktie.

