Aktien verkauft: Wie Amazon-Chef Bezos in nur zwei Tagen 1,8 Milliarden Dollar verdient hat

• Bezos hat Amazon-Aktien verkauft• Anteile im Milliardenwert unters Volk gebracht• Starke Kursentwicklung genutztAuf 125,2 Milliarden Dollar schätzt Forbes das Vermögen von Amazon -Chef Jeff Bezos . Ein Großteil davon hält der US-Amerikaner in Amazon-Aktien. Doch immer wieder trennt sich der 56-Jährige von Anteilen am Unternehmen. Erst Anfang Februar wechselte ein riesiges Aktienpaket den Besitzer.

Aktien im Wert von 1,8 Milliarden Dollar verkauft

Wie aus Unterlagen an die US-Börsenaufsichtsbehörde United States Securities and Exchange Commission (SEC) hervor geht, verkaufte Bezos erste Anteile an dem von ihm gegründeten Unternehmen bereits am Freitag vergangener Woche. Auch zum Start der neuen Woche warf der Amazon-Chef nochmals Anteile auf den Markt. Insgesamt nahm er durch den Anteilsverkauf innerhalb von zwei Tagen 1,8 Milliarden Dollar ein - nach Steuern dürften noch rund 1,3 Milliarden US-Dollar übrig bleiben.

Dabei hat Jeff Bezos einen günstigen Zeitpunkt gewählt, sich von Amazon-Aktien zu trennen. Am 30. Januar, einen Tag bevor die ersten Aktienpakete verkauft wurden, hat der E-Commerce-Riese nach Handelsschluss seine Jahreszahlen veröffentlicht und konnte das beste Weihnachtsgeschäft seiner Unternehmensgeschichte feiern. Die Bilanz überzeugte Anleger auf ganzer Linie, die Amazon-Aktien beendete den NASDAQ-Handel am 31. Januar mit einem Plus von 7,38 Prozent auf 2.008,72 Dollar, markierte dabei im Tagesverlauf bei 2.055,72 Dollar sogar ein neues Rekordhoch.

Und auch für den zweiten Verkaufsschwung wählte Bezos einen überaus günstigen Zeitpunkt, denn die Amazon-Aktie setzte ihren Rekordlauf auch am darauffolgenden Handelstag fort. Bezos selbst brachte seine Anteile bei Kursen von über 2.000 US-Dollar je Aktie unters Volk.

Teil seines Jahresplans?

Einen Grund für den Aktienverkauf nannte der Amazon-Chef nicht. Allerdings hatte sich Bezos in der Vergangenheit bereits diverse Male von Aktienpaketen getrennt, nachdem er vor einiger Zeit angekündigt hatte, jährlich Amazon-Aktien im Wert von mindestens einer Milliarde Dollar abstoßen zu wollen. Mit dem Geld will der Manager unter anderem seine Raumfahrtaktivitäten unterstützen: Mit Blue Origin hat Bezos ein eigenes Weltraumunternehmen am Start, das sich insbesondere auf suborbitale Flüge fokussiert und damit in direkter Konkurrenz zu SpaceX steht, dem Raumfahrtunternehmen des Tesla-Chefs Elon Musk .



