Amazon: Kostenloser Versand ohne Prime-Abo? So geht's!

• Amazon-Aktion für kostenlosen Versand verlängert• Lieferung an DHL - oder Amazon-Abholstation• Nur für Produkte, die von Amazon verschickt werden

Für Bestellungen ab 29 Euro bietet Amazon seinen Kunden den kostenlosen Standardversand ihrer gewünschten Artikel an. Zudem gibt es spezielle Artikel, bei denen eine kostenlose Lieferung angeboten wird, wie zum Beispiel für Bücher, Hörbücher und Kalender. Wer Amazon Prime-Abonnent ist, muss sich ebenfalls bei den meisten Produkten und Versand-Varianten keine Gedanken um die für die Lieferung anfallenden Kosten machen. Doch mit einer neuen Aktion bietet Amazon auch Kunden, die keine Prime-Mitgliedschaft haben und nicht über den Mindestbestellwert kommen, die Möglichkeit, versandkostenfrei zu bestellen.

Lieferung an Abholstation

Wer bei Amazon Artikel im Wert von weniger als 29 Euro bestellt, bei denen nicht speziell eine kostenlose Lieferung angeboten wird, zahlt für den Standardversand von Medienprodukten, Amazon-Geräten und Mode- und Sportbekleidung normalerweise 2,99 Euro, beziehungsweise für die Lieferung an eine Abholstation 1,99 Euro. Wenn Produkte anderer Kategorien in der Bestellung enthalten sind, belaufen sich die Kosten für die Standardlieferung nach Hause auf 3,99 Euro und zur Abholstation auf 2,99 Euro. Der Premiumversand mit 4,99 Euro und weitere spezielle Versandarten sind nochmals teurer.

Mit Amazons Aktion können sich nun aber auch Kunden ohne Prime-Abo die Kosten für den Versand sparen. Einziger Nachteil: Die Bestellung muss an eine Abholstation verschickt werden. Als Kunde bekommt man seine Artikel also nicht bequem nach Hause geliefert, sondern muss sein Päckchen erst noch an der Station abholen. Für diejenigen, die aber ohnehin tagsüber selten Zuhause sind und ihr Paket andernfalls beim Nachbarn oder bei der Poststelle abholen müssten, macht das wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Im Gegenteil: Das Paket an einer Abholstation einzusammeln ist manchmal womöglich sogar noch unkomplizierter.

So funktioniert Amazons Aktion

Kunden können beim Bestellvorgang im Warenkorb auswählen, dass das Paket kostenlos an eine Abholstation verschickt werden soll und anschließend als gewünschte Versandart den Premiumversand festlegen. Daraufhin können Kunden, zum Beispiel über die Postleitzahl, eine Abholstation in der Nähe suchen. Zu beachten ist allerdings, dass diese Option nur für Produkte ausgewählt werden kann, die durch Amazon verschickt werden. Versendet werden kann die Ware sowohl an DHL Packstationen, als auch in einigen Städten an eigene Abholstationen des Handelsgiganten, die Amazon unter dem Namen Amazon Locker Service betreibt.

Die Aktion hätte ursprünglich nur bis Ende Oktober laufen sollen, wurde von Amazon nun aber bis zum 30. Dezember verlängert. Wer also zum Beispiel noch Geschenke für Weihnachten bestellen möchte, kann das Angebot noch bis Ende Dezember beliebig oft nutzen.

