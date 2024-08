Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 74,86 USD.

Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,3 Prozent auf 74,86 USD ab. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,88 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,25 USD. Zuletzt wurden via New York 882.559 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2023 auf bis zu 101,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 26,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 10,99 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,97 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 14.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 USD je Aktie generiert. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,87 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.08.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 56,79 CNY im Jahr 2025 aus.

