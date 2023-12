Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Blick auf Alibaba-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 72,15 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 72,15 USD. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,92 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 72,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 584.405 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 121,30 USD. Mit einem Zuwachs von 68,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 71,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 0,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 16.11.2023 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 15,63 CNY gegenüber 12,92 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 224.790,00 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207.176,00 CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,50 Prozent gesteigert.

Die Alibaba-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.01.2024 erwartet.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2024 auf 63,53 CNY je Aktie.

