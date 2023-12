Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagvormittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 72,31 USD.

Um 22:15 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 72,31 USD. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 72,36 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,58 USD. Zuletzt wurden via AMEX 16.544 Alibaba-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,60 USD. Dieser Kurs wurde am 27.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 66,78 Prozent wieder erreichen. Bei 71,47 USD erreichte der Anteilsschein am 07.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 16.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 15,63 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,92 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 224.790,00 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207.176,00 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 63,57 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

