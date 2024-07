Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Alibaba zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 78,02 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 78,02 USD zu. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,09 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 566.891 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,63 USD. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 17,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,21 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 0,980 CNY je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 14.05.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 CNY, nach 1,33 CNY im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,43 Prozent auf 30,87 Mrd. CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,43 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 57,09 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

