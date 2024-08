Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Alibaba hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 80,90 USD bewegte sich die Alibaba-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Alibaba-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 80,90 USD an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 81,39 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 80,82 USD. Bei 81,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 200.761 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,67 USD an. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 19,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (66,63 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,64 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,96 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 14.05.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,87 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Alibaba rechnen Experten am 14.08.2025.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 57,32 CNY je Alibaba-Aktie.

