Alibaba-Aktie aktuell: Alibaba mit Kursplus

Im XETRA-Handel gewannen die Alibaba-Papiere zuletzt 0,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 174,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 173,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 59.724 Alibaba-Aktien.

Am 28.10.2020 erreichte der Anteilsschein mit 270,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Am 13.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 172,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 85,48 CNY je Alibaba-Aktie.

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Über die Ant Group offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.

