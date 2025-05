Alibaba Aktie News: Alibaba verteuert sich am Nachmittag

So entwickelt sich Alibaba

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alibaba zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 125,00 USD.

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 125,00 USD. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 126,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 531.744 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 148,42 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.06.2024 bei 71,80 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 42,56 Prozent sinken.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,55 CNY ausgeschüttet werden.

Am 15.05.2025 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 0,18 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32,49 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,87 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Alibaba am 30.07.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 71,51 CNY je Aktie belaufen.

