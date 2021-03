Alibaba-Aktie aktuell: Alibaba gewinnt an Boden

Aktien in diesem Artikel Alibaba 200,50 EUR

0,96% Charts

News

Analysen

Die Alibaba-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 201,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 203,00 EUR. Bei 202,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 49.805 Alibaba-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 270,00 EUR erreichte der Titel am 28.10.2020 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2020 bei 157,80 EUR.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 77,77 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Über die Ant Group offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Südkoreas Amazon: Coupang-IPO macht Gründer Bom Suk Kim zum Multimilliardär

Alibaba soll seine Medien-Beteiligungen wohl abstoßen - Alibaba-Aktie in Rot

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com