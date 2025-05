Fokus auf Aktienkurs

Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

21.05.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 124,96 USD ab.

Wer­bung

Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 124,96 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alibaba-Aktie bisher bei 124,96 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,25 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 195.693 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 148,42 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.06.2024 bei 71,80 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,68 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2025. Alibaba ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 32,49 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 30,87 Mrd. USD umsetzen können. Am 30.07.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 69,41 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Hedgefonds wirft Tesla-Aktien aus dem Depot - die Zukäufe Trumps Blick auf Apple-Deal schickt Alibaba-Aktie abwärts - auch Apple-Aktie unter Druck Alibaba-Aktie rutscht ab: Alibaba-Zahlen enttäuschen auf ganzer Linie

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com