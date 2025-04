Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 118,09 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 118,09 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 117,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,78 USD. Bisher wurden via New York 246.437 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 148,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 25,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 71,80 USD erreichte der Anteilsschein am 29.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 39,20 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,25 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier.

Alibaba veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 0,79 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38,97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Alibaba-Bilanz für Q4 2025 wird am 14.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alibaba einen Gewinn von 65,33 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

