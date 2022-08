Alibaba Aktie News: Alibaba steigt am Montagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Alibaba 98,35 EUR

Die Alibaba-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 99,95 EUR. Die Alibaba-Aktie legte bis auf 100,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 42.111 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,22 Prozent. Am 15.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 65,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 52,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alibaba ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 11,73 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 16,60 CNY je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,09 Prozent auf 205.555,00 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 205.740,00 CNY gelegen.

Am 04.11.2022 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2023 48,89 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

