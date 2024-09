Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 283,60 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 283,60 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 284,00 EUR aus. Bei 280,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.884 Allianz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 284,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,14 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 215,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,79 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 290,80 EUR.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR gegenüber 5,82 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 14.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2024 24,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Analyse: Equal Weight-Bewertung für Allianz-Aktie von Barclays Capital

So stuften die Analysten die Allianz-Aktie im vergangenen Monat ein

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende