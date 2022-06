Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 197,60 EUR

Um 06.06.2022 12:22:00 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 197,48 EUR nach oben. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 198,02 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 196,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 99.780 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 15,06 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 178,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 10,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 248,54 EUR.

Allianz gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,20 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44.000,00 EUR – ein Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 41.400,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 04.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,37 EUR je Aktie aus.

