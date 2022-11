Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Allianz 200,50 EUR

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 199,18 EUR ab. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 198,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,00 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102.380 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,33 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 27,50 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 237,46 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 09.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 34.800,00 EUR gegenüber 34.400,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Allianz am 17.02.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 16.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 16,57 EUR je Allianz-Aktie.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie fester: Umsatz und operatives Ergebnis verbessert

Ausblick: Allianz informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Geld sparen beim Heizen kann gefährlich sein: Versicherer fürchten Brände wegen Ersatzheizungen

