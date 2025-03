Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 351,60 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 351,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 352,00 EUR. Bei 348,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 186.737 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 352,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 0,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 47,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,60 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 327,43 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,31 EUR, nach 5,49 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,90 Mrd. EUR im Vergleich zu 35,03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Am 19.05.2026 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,64 EUR je Allianz-Aktie.

