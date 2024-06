Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 253,00 EUR.

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 253,00 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 252,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 256,90 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 642.686 Stück gehandelt.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 9,64 Prozent niedriger. Am 07.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 202,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,73 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 286,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,66 Mrd. EUR – ein Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,82 EUR je Allianz-Aktie.

