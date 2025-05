Allianz Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Allianz

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 339,50 EUR abwärts.

Das Papier von Allianz befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,5 Prozent auf 339,50 EUR ab. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 338,20 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 342,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 127.031 Allianz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (378,50 EUR) erklomm das Papier am 07.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,49 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 238,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,81 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,73 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 357,14 EUR.

Allianz ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 45,90 Mrd. EUR gegenüber 35,03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Allianz.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 28,01 EUR je Aktie aus.

