Allianz-Aktie aktuell: Allianz auf grünem Terrain

Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,8 Prozent auf 164,00 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 12.908 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Allianz-Aktie legte bis auf 164,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 162,50 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.521 Stück gehandelt.

Am 20.02.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 18.03.2020 gab der Anteilsschein bis auf 116,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 205,46 EUR an. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 19,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem gilt die Gesellschaft weltweit als viertgrößter Vermögensverwalter und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland. Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

