Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 297,80 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 297,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 297,60 EUR. Bei 299,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 114.011 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 304,30 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 2,18 Prozent zulegen. Bei 215,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 27,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,92 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 311,67 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 08.08.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,82 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 28,52 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 14.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,83 EUR fest.

