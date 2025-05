Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 349,20 EUR abwärts.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 349,20 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 349,20 EUR nach. Bei 350,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 19.061 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 378,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 7,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 238,30 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,76 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,55 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 354,43 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,61 EUR, nach 6,32 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 54,00 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,61 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

