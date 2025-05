Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Allianz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 348,90 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 348,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 348,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 351,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 318.806 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2025 markierte das Papier bei 378,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,48 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 238,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,70 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,55 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 354,43 EUR für die Allianz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,32 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,61 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Allianz am 07.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,62 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

