Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Allianz zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 360,30 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 360,30 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 362,10 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 362,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 355.282 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2025 bei 362,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,86 Prozent.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,75 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 351,86 EUR.

Am 28.02.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,49 EUR je Aktie gewesen. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,90 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Allianz-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte Allianz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 28,03 EUR je Aktie.

