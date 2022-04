Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Nachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Allianz 215,55 EUR

-0,19% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 216,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 216,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 216,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 604.727 Allianz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,50 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Gewinne von 6,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 178,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 249,08 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 17.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 4,39 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 38.400,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 35.600,00 EUR umsetzen können.

Am 12.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 10.05.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,40 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Erste Schätzungen: Allianz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com