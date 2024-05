Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochvormittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 265,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 265,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 265,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,10 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 15.681 Aktien.

Am 02.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 198,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,11 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,73 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 286,29 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,66 Mrd. EUR im Vergleich zu 25,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Allianz.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2024 24,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

