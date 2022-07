Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag kaum verändert

Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich um 01.07.2022 16:22:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 2.088,50 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.098,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.063,50 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2.069,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.926 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2.702,50 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 22,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 1.906,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 9,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3.221,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 24,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 26,29 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68.011,00 USD – ein Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 55.314,00 USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 25.07.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 110,95 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

