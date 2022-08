Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag gefragt

Um 01.08.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 113,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 113,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.225 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 15,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,35 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 575,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 27.10.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,24 USD je Aktie belaufen.

