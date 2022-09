Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 04:22 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 110,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,16 EUR. Bisher wurden heute 63.761 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,30 EUR am 24.05.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 575,71 USD.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.685,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2022 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,22 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Hot Stocks heute: Alphabet (ex Google) steckt in einer Bärenflagge - Henkel stabilisiert sich

Nur noch eine Aktie im Portfolio: Das hat sich im 2. Quartal 2022 im Depot von "The Big Short"-Investor Michael Burry geändert

Die 10 verrücktesten Google-Patente