Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 96,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 97,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,68 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 31.931 Aktien.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,69 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,07 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,27 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,43 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.092,00 USD im Vergleich zu 65.118,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 31.01.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Drittes Quartal 2022: Diese US-Aktien hielt die Schweizer Großbank UBS

Kryptowährungen & Co: Diese Krypto-Fragen werden bei Google am häufigsten gestellt

Fondsmanager Peter E. Huber: Diese Krisen in 2022 hat der Marktkenner kommen sehen