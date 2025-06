Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Minusbereich

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 168,11 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 168,11 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 167,39 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,80 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.977.213 Aktien.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 207,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 23,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (140,53 USD). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 19,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,516 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 196,83 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 89,97 Mrd. USD gegenüber 80,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,57 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

