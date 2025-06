Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 166,47 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 166,47 USD. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 165,29 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 167,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.836.993 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,53 USD ab. Mit einem Kursverlust von 15,58 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,516 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 196,83 USD angegeben.

Am 24.04.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 89,97 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,57 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Tesla-Aktie vor dem Durchbruch? Warum der Juni 2025 entscheidend werden könnte

Alphabet-Aktie tiefer: Digitalabgabe steht im Raum

So war die Commerzbank im ersten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert