Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 167,22 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 167,22 USD. Bei 168,17 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 166,77 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.178.404 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 23,82 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,53 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,516 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,600 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 196,83 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,84 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 89,97 Mrd. USD gegenüber 80,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,57 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

