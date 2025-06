Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 169,74 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 169,74 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 170,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 170,39 USD. Zuletzt wechselten 1.708.108 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 207,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 21,98 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 140,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,516 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 196,83 USD.

Am 24.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,84 USD, nach 1,91 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent auf 89,97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

