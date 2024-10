Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 165,52 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 165,52 USD. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 165,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 166,47 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 728.896 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,75 USD) erklomm das Papier am 11.07.2024. Gewinne von 15,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,21 USD ab. Abschläge von 27,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,386 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,71 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,46 Prozent auf 84,64 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,64 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

