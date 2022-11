Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 90,76 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,76 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.826 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 32,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2022 (90,76 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,57 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.01.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,76 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

