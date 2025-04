Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,5 Prozent auf 151,55 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 151,55 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 150,69 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 151,09 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.383.359 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,05 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 147,22 USD. Mit Abgaben von 2,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,662 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 209,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 96,45 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 86,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

