Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Montagvormittag ein

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 97,64 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 97,50 EUR. Bei 97,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.881 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 27,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Mit Abgaben von 2,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,61 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 25.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Bezos Expedition: In diese Startups hat Jeff Bezos in 2022 bisher investiert

Alphabet-Aktie etwas tiefer: Google plant Bau von großem Rechenzentrum südlich des Flughafens BER

Alphabet-Aktie tiefer: Google stellt Games-Streamingdienst Stadia ein